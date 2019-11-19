Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел деловую встречу с представителями СМИ

ПАО Банк УРАЛСИБ провел деловую встречу для представителей ведущих СМИ Новосибирска и области. Участие в мероприятии приняли Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров, Вице-президент по связям с общественностью Банка УРАЛСИБ Ирина Волина и Управляющий Новосибирским филиалом Банка УРАЛСИБ Александр Сорокин. Встреча прошла в пресс-центре газеты «Комсомольская правда – Новосибирск».

Ключевой темой встречи стали результаты работы, основные направления и фокусы развития Банка УРАЛСИБ в стратегической перспективе.

Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров подвел предварительные итоги деятельности Банка в 2019 году, рассказал о работе Банка с розничными и корпоративными клиентами, а также о проекте Университет бизнеса УРАЛСИБ.

Константин Бобров также отметил, что 2019 год стал началом нового трехлетнего стратегического цикла развития. УРАЛСИБ в стратегической перспективе планирует сохранять универсальную модель – работать с розницей, малым, средним и корпоративным бизнесом, а также оказывать услуги на финансовых рынках. Ключевой задачей новой Стратегии является сохранение устойчивости бизнеса при любой экономической ситуации.

— Мы готовы к любому сценарию, ведь ответственный предприниматель тестирует себя на устойчивость в самых разных условиях. Мы не прогнозируем кризис, но рассматриваем его в качестве одного из вариантов развития событий. Если посмотреть на нашу отчетность, то там вы увидите запас, который позволит банку не бороться за существование, а сохранить свою бизнес-модель и действовать проактивно, — сказал Председатель Правления Банка.

Также Константин Бобров рассказал о бесплатном образовательном проекте для представителей бизнеса – Университете бизнеса УРАЛСИБ, который был запущен в марте 2017 года. По его словам, Банк заинтересован в экономически грамотных клиентах, так как риски для бизнеса и Банка в этом случае существенно снижаются.

— Образованный предприниматель раньше предъявит спрос на большее количество продуктов. Он понимает, что это новые возможности для его бизнеса. Интересно, что популярностью среди слушателей Университета бизнеса пользуются не истории об успехах, а рассказы о неудачах бизнеса: для малых предпринимателей это бывает более полезно. Также много внимания мы уделяем темам, когда предприниматель взаимодействует с финансовой средой, – подчеркнул Константин Бобров.

Управляющий Новосибирским филиалом Банка УРАЛСИБ Александр Сорокин рассказал о деятельности Банка в регионе. Филиал показывает стабильный рост финансовых показателей, постоянно совершенствует продуктовую линейку и улучшает качество обслуживания.

— Наиболее востребованными продуктами у сибиряков остаются дебетовые и зарплатные карты, ипотека и автокредитование. Кроме того, в 3-м квартале 2019 года в Новосибирске был запущен хаб автокредитования, что позволило увеличить скорость рассмотрения заявок и обеспечило рост объемов кредитования, — отметил Александр Сорокин.

В настоящее время Новосибирский филиал Банка УРАЛСИБ представлен в Новосибирске, Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Иркутской областях, Омске и Томске.

Фото предоставлено пресс-службой банка