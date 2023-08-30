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В Новосибирске объяснили, что будет с продажей лекарств в аптеках с 1 сентября

  • 30/08/2023, 15:32
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В Новосибирске объяснили, что будет с продажей лекарств в аптеках с 1 сентября
Новый порядок продажи лекарств вводится для некоторых категорий рецептурных препаратов.

С 1 сентября аптеки Новосибирска будут отпускать рецептурные лекарственные препараты по новым правилам. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова в ходе пресс-конференции в «Интерфакса». Теперь при продаже рецептурных препаратов провизоры должны будут заносить реквизиты рецептов (серия, номер и дата рецепта) в национальную систему маркировки «Честный знак».

— Эти изменения больше касаются аптек и упорядочивают отпуск по определенным лекарственным рецептурным препаратах в аптеках, — отметила она.

Новшество коснется лишь небольшой части рецептурных лекарств — психотропных веществ списка III, сильнодействующих, наркотических и ядовитых веществ (всего около 50 наименований). Полный перечень можно посмотреть в приказе Минздрава РФ № 183Н.

— Это нужно в первую очередь, чтобы пресечь бесконтрольную продажу препаратов, которые находятся на учете, ─ психотропных, сильнодействующих, ядовитых. Недобросовестные аптечные сети продают их без рецепта. Так называемая «аптечная наркомания», ─ пояснила врио руководителя территориального органа федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области Светлана Сгибнева.

Эксперт уточнила, что продажи лекарственных препаратов с фиксацией рецепта будут таже действовать для лекарственных препаратов, отпускаемых дистанционным способом по рецептам, а также при получении лекарств, предоставляемых по льготам (как федеральным льготникам, так и региональным).

— Чтобы избежать мошеннических схем с льготными лекарствами, приобретаемыми за счет бюджета, — уточнила Светлана Сгибнева.

Руководитель отдела организации и контроля муниципального предприятия города Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» Ирина Балыбердина отметила, что все аптеки города к введению новой системы готовы.

—  Единственной неприятностью для наших покупателей будет тот факт, что обслуживание пациентов будет чуть дольше. Это связано с тем, что необходима синхронизация трех систем, — отметила она.

Напомним, недавно в социальных сетях распространялись неверные трактовки нововведений. Они вызвали панику у некоторых новосибирцев.

Система «Честный знак» внедрена в России с 2019 года. Цель — противодействие незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.

Ранее редакция рассказывала, что Новосибирская область получит дополнительно почти 29,5 млн рублей на льготные лекарства.

Фото: freepik.com, jcomp

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Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : честный знак маркировка лекарств лекарства Аптека


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