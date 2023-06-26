Новосибирская область получит дополнительно почти 29,5 млн рублей на льготные лекарства

Новосибирская область получит дополнительно из федерального бюджета 29,480 млн рублей на льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин уточнил, что речь идет о тех, кто получает лекарства, медицинские изделия и специализированное лечебное питание для детей инвалидов бесплатно. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы, люди с ограничениями по здоровью и многие другие.

Норматив затрат на социальную помощь для льготников индексируется ежегодно. В 2020 году норматив был на уровне 886,4 рубля, к 2021 году он вырос на 43 рубля и составил 929,8 рубля. В 2022 году правительство приняло решение увеличить норматив до 1 007,9 рубля (больше на 78,1 рубля). Последний раз он вырос в апреле 2023 года и стал больше на 119,9 рубля. Теперь норматив составляет 1 127,8 рубля.

Ранее редакция сообщала, что Минздрав назвал категории лиц, которые могут получать бесплатные лекарства.