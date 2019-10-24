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В Новосибирске объявлен очередной аукцион на строительство «Регионального центра волейбола»

Цена контракта — 499,9 млн рублей.
  • 24/10/2019, 13:45
В Новосибирске объявлен очередной аукцион на строительство «Регионального центра волейбола»

Министерство строительства Новосибирской области объявило очередной аукцион на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Региональный центр волейбола в г. Новосибирске». Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Цена контракта — 499,9 млн рублей. Источник финансирования- средства областного бюджета Новосибирской области и федеральный бюджет. Итоги аукциона подведут 31 октября.

Согласно документации, подрядчик должен приступить к работам не позднее семи дней со дня заключения контракта. Работы по строительству осуществляются поэтапно. Срок окончания выполнения работ – 30 августа 2020 года.

Напомним, строительство Центра волейбола в Новосибирске стартовало в прошлом году. ООО ПКФ «Агросервис» выиграло конкурс на его строительство. Под центр волейбола выделен участок площадью около 4,5 гектара. Объект будет состоять из двух сблокированных зданий, в одном из которых разместится большая спортивная арена, в другом — тренировочный зал. Общая площадь 20 000 кв. м. Объект рассчитан на 5000 зрителей. В Центре будет два игровых поля с искусственным покрытием, два тренажёрных зала, раздевалки, помещения для тренеров и судей, для проведения допинг-контроля, а также медико-восстановительный центр.

Стоимость строительства волейбольного центра оценивается в 1,8 млрд рублей. Финансируют строительство из областного и федерального бюджетов. Региональный центр волейбола включён в федеральную адресную инвестиционную программу, а на региональном уровне — в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы». Накануне стало известно, что Госдума рассматривает предложение правительства региона о дополнительном финансировании проекта строительства волейбольного центра в Новосибирске.

Фото: pixabay.com, автор- TaniaVdB

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