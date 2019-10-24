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Спрос на ипотеку падает

За девять месяцев в ЕГРН внесено более 52 тысяч записей об ипотеке.
  • 24/10/2019, 14:47
Спрос на ипотеку падает

В управлении Росреестра по Новосибирской области за 9 месяцев текущего года внесено в Единый государственный реестр недвижимости более 52 тысяч записей об ипотеке, это на 14% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года – 60,9 тысячи. Сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что за 9 месяцев 2017 года было зарегистрировано 47,2 тысячи ипотечных сделок, это на 10% меньше, чем в текущем году.

— В сентябре 2019 года управлением было зарегистрировано 5855 ипотек, в сентябре 2018 года – 7481 ипотека, снижение составило 22%. В сентябре 2017 года зарегистрировано 5933 ипотеки, на 1% больше по сравнению с текущим периодом, — уточнили в Росреестре.

Количество зарегистрированных за 9 месяцев ипотек составляет 13% от общего количества совершенных Управлением за отчетный период регистрационных действий.

Фото: pixabay.com, автор- gazrock

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