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В Новосибирске пресечена реализация некачественной рыбной и мясной продукции

Нарушения выявил «Меркурий».
  • 24/10/2019, 12:21
В Новосибирске пресечена реализация некачественной рыбной и мясной продукции

Мониторинговой группой управления Россельхознадзора по Новосибирской области в системе ФГИС «Меркурий» были проанализированы основные получатели икры в Новосибирской области и выявлены факты отсутствия дальнейшего передвижения этой продукции от ряда получателей в места реализации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на основании полученных результатов в октябре текущего года инспекторы управления Россельхознадзора совместно с представителями районной прокуратуры Новосибирска провели проверку ИП Люмах О.Н., осуществляющей розничную торговлю рыбой, ракообразными, моллюсками, а также мясом и мясными продуктами.

— В ходе проверки установлено, что предприниматель допустила хранение рыбной и мясной продукции (икры черной и красной, рыбопродукции в ассортименте, полуфабрикатов из мяса дичи) без сопроводительных документов, подтверждающих происхождение продукции. Кроме того, предприниматель нарушила требования технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», выставив в холодильную камеру на реализацию животноводческую продукцию без маркировки изготовителя. Также проверяющими органами установлено нарушение условий хранения пищевой продукции: применение непроверенного прибора учета температуры, — говорится в сообщении пресс-службы.

По фактам выявленных нарушений вся вышеуказанная продукция признана некачественной и потенциально опасной, направлена на изолированное хранение и впоследствии будет утилизирована. Материалы проверки направлены на рассмотрение в Прокуратуру Новосибирской области для принятия дальнейших мер административного воздействия.

Кроме того, было установлено, что один из поставщиков-производителей указанной продукции (ИП Пученков Д.А.) закрыл свою деятельность еще в мае 2019 года, согласно данным Федеральной налоговой службы. Однако дата изготовления товара – октябрь 2019 года. На данный момент прокуратурой совместно с управлением Россельхознадзора по Новосибирской области продолжаются контрольно-надзорные мероприятия.

Фото: pixabay.com, автор- AnnaSvist

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