В Новосибирске объявят конкурс на текст гимна города

— Мы встречаем в Новосибирске советского и российского композитора Александра Зацепина, посетили с ним школу №1, где он получал музыкальное образование. Общение было интересным, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, школе решено присвоить имя Александра Зацепина, и композитор дал на это согласие.

— Он также сделал подарок Новосибирску — музыкальное произведение ко Дню города. Оно прозвучало на концерте в зале Каца. Сейчас планируем объявлять конкурс на слова гимна на эту музыку. Могут поучаствовать все желающие, — добавил Локоть.

По его словам, слова песни будут оценивать компетентные люди, и мэр надеется, что все получится.

На сегодняшний день существуют две песни, посвященные Новосибирску, которые называются неофициальными гимнами города. Автор первой — «Я люблю тебя, мой милый город, мой Новосибирск родной» — пожарный Владислав Ленский (музыка), историки считают, что стихи написали Евгений Остриков и Юрий Бурико. Второй — «В Новосибирске не разводятся мосты» — Татьяна Диканская (слова), Владимир Черныш (музыка).

Напомним, композитор, народный артист Российской Федерации Александр Зацепин родился в Новосибирске 10 марта 1926 года. Учился в средней школе № 12, а также получал образование в музыкальной школе №1. После окончания школы поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, ныне СГУПС. В 1945 году его призвали в армию. На военной службе самостоятельно освоил игру на нескольких инструментах. Участвовал в армейской самодеятельности, был принят в Новосибирский армейский ансамбль песни и пляски. После увольнения в запас в 1947 году работал концертмейстером в Новосибирской филармонии. В 1956 году окончил консерваторию в Алматы по классу фортепиано и композиции. Он является автором музыки ко многим фильмам.