В Новосибирске ограничат парковку на улице Добролюбова

Автомобили нельзя будет оставить на улице Добролюбова около дома №4. Там появятся дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена», таблички 8.2.4 «Работает эвакуатор» и 8.2.3 «Зона действия». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Установить их планируют после 10 августа.

Ограничения введут, чтобы предотвратить возможные ДТП.

Напомним, что в Ленинском районе Новосибирска будет затруднен проезд по улице Серафимовича из-за ремонта теплосетей.

С 28 июля по 30 октября на улице Серафимовича ограничат движение на участке от пересечения с улицей Титова до здания № 18, литера Ц по улице Титова — там находится проходная, КПП. На автодороге сузят проезжую часть на три метра.

Кроме того, от здания по улице Титова, 18, литера Ц до здания Плахотного, 23 закроют проезд — муниципалитет планирует обеспечить объезд по дорогам общего пользования.

Ранее редакция сообщала о том, что дорогу на Котовского в Новосибирске перекроют для проезда автомобилей.