Кредитование арендного бизнеса стало проще

Из финансовых документов достаточно предоставить данные по выручке и карточку 51 счета за последние 12 месяцев. Решение по заявке принимается за 1 день.

Кредитные средства можно использовать для пополнения оборотных средств, инвестиций, рефинансирования ссудной задолженности в стороннем банке.

Возможна отсрочка погашения основного долга до 12 месяцев.

Возможно оформление кредита без залогового обеспечения для юридических лиц — до 5 млн рублей, для ИП — до 3 млн рублей.

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