В 2024 году появится ГОСТ на школьную форму

Уже в следующем году появится ГОСТ на одежду для школьников, пишет газета «Известия», ссылаясь на Роскачество.

Отмечается, что окончательная редакция стандарта на форму будет представлена во втором полугодии 2024 года. Производители, которые захотят маркировать свои товары таким образом, будут обязаны следовать требованиям нового ГОСТа.

По сведениям экспертов, стандарт определит ассортимент одежды и определенные к ней требования, а также к материалам, из которых ее производят, и маркировке изделий.

Согласно ГОСТу, школьная форма — единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов ассортимент одежды, который предназначен для ношения в общеобразовательных организациях.

При этом одежда для мальчиков и девочек будет двух видов: повседневная и для торжественных случаев. В комплект входят: блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты.

В соответствии с документом, форма должна быть прежде всего удобной и эстетичной, а также носить светский характер. Кроме того, она должна соответствовать климатическим особенностям места, где проходит учебный процесс. Вместе с тем, на такой одежде нельзя использовать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, и ту, которая пропагандирует противоправное поведение.

В издании уточнили, что среди требований ГОСТ выделяет и гигроскопичность школьной формы, то есть способность поглощать водяные пары, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов.

Ранее редакция сообщала, что депутаты предложили ввести значки в качестве обязательного элемента школьной формы.