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Количество зарегистрированных прав и сделок выросло на 14%

За четыре месяца текущего года всего зарегистрировано 177 тысяч прав и сделок.
  • 13/05/2019, 12:00
Количество зарегистрированных прав и сделок выросло на 14%

Управление Росреестра по Новосибирской области сообщает о том, что количество зарегистрированных прав, ограничений прав в апреле 2019 года выросло на 8% и составило 49,5 тысячи регистрационных действий по сравнению с 45,8 тысячи зарегистрированных прав в апреле 2018 года и на 17% по сравнению с показателями апреля 2017 года — 42,5 тысячи, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что за четыре месяца текущего года всего зарегистрировано 177 тысяч прав и сделок, это на 14% больше, чем за четыре месяца 2018 — 155 тысяч. За четыре месяца 2017 года было зарегистрировано 144 тысячи прав и сделок, это на 18% меньше, чем за 4 месяца текущего года.

Количество зарегистрированных прав на жилые помещения за четыре месяца текущего года составило 56,8 тысячи прав, это на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 48,7 тысячи.

Фото: Gensa Gensa

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