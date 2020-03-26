Кредиторы «Холидея» требуют изменения закона о банкротстве

— Законодательное собрание Новосибирской области обеспокоено складывающейся в регионе ситуацией, которая негативно влияет на производственную деятельность добросовестных местных товаропроизводителей, на предпринимательский климат и продовольственную безопасность Новосибирской области, — говорится в проекте постановления сессии. — Кроме того, судебная практика свидетельствует о необходимости уточнения ряда норм федерального законодательства в сфере несостоятельности (банкротства)в целях их однозначного применения.

Напомним, что суд первой инстанции удовлетворил иски конкурсного управляющего к кредиторам. При этом под кредиторами подразумевались не только финансовые организации, но и предприниматели-поставщики продукции в сеть «Холидей». Согласно решению первой инстанции, они также должны будут выплатить определенные суммы, несмотря на то, что оплата товара давно произведена, а товар реализован.

В связи с этим и предприниматели, и поддерживающие их депутаты предлагают, в частности, прописать в федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» такие понятия, как «торговая сеть (ритейлер)», «обычная хоздеятельность для торговых сетей» и определить критерии отнесения ритейлера к хоздеятельности, юридически разграничить «профессиональных» и «непрофессиональных» кредиторов, выделив критерии отнесения к каждой из категории.