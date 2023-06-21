В Новосибирске откроется летняя онлайн-школа анимации и мультипликации

Онлайн-школа пройдет в официальном телеграмм-аккаунте проекта с 1 по 31 июля 2023 года. Участники получат возможность создать своего маскота – цифрового детского помощника в интернете. Искусственный интеллект МТС дорисует лучшие работы новосибирцев и интегрирует их в качестве главного героя в серию мультфильмов о безопасном интернете.

Программа разработана таким образом, чтобы дети от 11-18 лет могли научиться работать с различными программами и инструментами для создания собственных графических произведений. Каждую неделю участников ждут разные направления — японское аниме, нормкор, неоавангардизм – можно проходить обучение по одному или сразу во всех арт-стилях.

После каждого онлайн-урока дается практическое задание, которое поможет детям подкрепить теоретические знания, а по итогу онлайн-школы нужно будет нарисовать маскота – цифрового аватара. Лучший выдуманный персонаж, которого выберет экспертное жюри, будет интегрирован в серию мультфильмов про безопасный интернет.