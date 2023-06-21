Новосибирску ищут город-побратим во Вьетнаме

Вьетнам заинтересован в том, чтобы найти город для развития побратимских отношений с Новосибирском — сопоставимый по территории, населению, с похожими интересами и проблемами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

По словам Динь Ван Донга, генерального консула Вьетнама в Екатеринбурге, Вьетнам намерен развивать с Новосибирском отношения в сфере торговли, бизнеса и туризма.

— Мы рассматриваем такие направления, как промышленность, сельское хозяйство, образование, наука, культура. Будем рассматривать возможность взаимодействия на более высоком уровне, чтобы сотрудничество было более действенным и эффективным, — отметил генконсул.

Новосибирская область взаимодействует с Вьетнамом в сферах торговли, образования, науки, медицины и других отраслях. На территории региона проживают 64 гражданина Социалистической Республики Вьетнам, имеющих вид на жительство в Российской Федерации.

— У Новосибирска есть побратимы в Монголии и Китае, а во Вьетнаме — нет. Считаю, что нам нужно поработать в этом направлении, подобрать подходящий город для развития побратимских связей. Мы серьёзно относимся к побратимству, не формально, стараемся наполнить работу практическим содержанием, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По данным мэрии Новосибирска, городами-побратимами Новосибирска сегодня являются: Миннеаполис и Сент-Пол (США), Варна (Республика Болгария), Шэньян (КНР), Саппоро (Япония), Ош (Киргизская республика), Севастополь (РФ), Мяньян (КНР), Харьков (Украина), Ереван (Республика Армения), Тэджон (Республика Корея), Минск (Республика Беларусь), Улан-Батор (Монголия), Тирасполь (Приднестровская Молдавская Республика), Павлодар (Республика Казахстан).

Ранее редакция сообщала о том, что закрытие генконсульства Германии в Новосибирске оценили в Госдуме.