В Новосибирске откроется новый диализный центр

На этой неделе в Новосибирске начнет работу новый, оснащенный современным оборудованием диализный центр Fresenius Medical Care, сообщили в пресс-клубе Новосибирского союза журналистов. Как удалось выяснить корреспонденту InfoPro54, он будет сопровождать 126 пациентов. Документы на получение госзадания через фонд ТФОМС центр уже подал.

Как пояснила председатель Новосибирского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Марина Лебедева, Fresenius Medical Care — одна из старейших компаний-производителей диализного оборудования и расходных материалов для лечения хронической почечной недостаточности. По ее информации, в центр уже набрана часть пациентов. Сейчас они пока проходят диализ за счет компании — до получения госзадания.

Сегодня в Новосибирске и области работают несколько диализных центров: два ООО «Нефролайн» и два ООО «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс» (в Новосибирске) и филиал компании в Искитиме. Центр также открыт при ФГБУ НМИЦ им академика Е.Н. Мешалкина.

— На мой взгляд, в городе сейчас диализных центров достаточно. Их сеть нужно создавать в районах области, чтобы пациентам было удобнее добираться до места лечения и сократить расходы на их транспортировку. Компании готовы идти в районы, но для этого нужно решить вопрос транспортной доступности центра и оптимальной доставки людей, — говорит Марина Лебедева. — К примеру, идеально размещение диализного центра в Мошково. Он мог бы работать на три района: Мошковский, Тогучинский и Болотнинский. Пациентов там достаточно, но проблема в дороге между Мошково и Тогучином. В осенне-весеннюю распутицу и зимой она никакая. Аналогичная проблема в других районах области, особенно отдаленных. Я уже неоднократно поднимала этот вопрос, но власть нас не слышит. Между тем, только в 2019 году в области запланирован прирост пациентов на заместительную терапию — около 100 человек.

В территориальном регистре сегодня числятся более 5,5 тысяч граждан с хронической почечной недостаточностью. Более тысячи человек находятся в терминальной стадии хронической болезни почек, при которой требуется заместительная почечная терапия. Одним из видов лечения является гемодиализ. Все диализные центры, представляющий его, работают в рамках государственно-частного партнерства, получают госзадание и финансирование из ТФОМС.

В мировой сети Fresenius Medical Care насчитывается более 3750 диализных клиник. В России компания управляет 50 клиниками в 26 регионах.

Фото: с сайта freseniusmedicalcare.ru