 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В Новосибирске откроется новый диализный центр

Он войдет в сеть диализных клиник немецкой компании Fresenius Medical Care.
  • 18/06/2019, 22:54
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске откроется новый диализный центр
Компании готовы идти в районы, но для этого нужно решить вопрос транспортной доступности центра и оптимальной доставки людей.

На этой неделе в Новосибирске начнет работу новый, оснащенный современным оборудованием диализный центр Fresenius Medical Care, сообщили в пресс-клубе Новосибирского союза журналистов. Как удалось выяснить корреспонденту InfoPro54, он будет сопровождать 126 пациентов. Документы на получение госзадания через фонд ТФОМС центр уже подал.

Как пояснила председатель Новосибирского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Марина Лебедева, Fresenius Medical Care — одна из старейших компаний-производителей диализного оборудования и расходных материалов для лечения хронической почечной недостаточности. По ее информации, в центр уже набрана часть пациентов. Сейчас они пока проходят диализ за счет компании — до получения госзадания.

Сегодня в Новосибирске и области работают несколько диализных центров: два ООО «Нефролайн» и два ООО «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс» (в Новосибирске) и филиал компании в Искитиме. Центр также открыт при ФГБУ НМИЦ им академика Е.Н. Мешалкина.

— На мой взгляд, в городе сейчас диализных центров достаточно. Их сеть нужно создавать в районах области, чтобы пациентам было удобнее добираться до места лечения и сократить расходы на их транспортировку. Компании готовы идти в районы, но для этого нужно решить вопрос транспортной доступности центра и оптимальной доставки людей, — говорит Марина Лебедева. — К примеру, идеально размещение диализного центра в Мошково. Он мог бы работать на три района: Мошковский, Тогучинский и Болотнинский. Пациентов там достаточно, но проблема в дороге между Мошково и Тогучином. В осенне-весеннюю распутицу и зимой она никакая. Аналогичная проблема в других районах области, особенно отдаленных. Я уже неоднократно поднимала этот вопрос, но власть нас не слышит. Между тем, только в 2019 году в области запланирован прирост пациентов на заместительную терапию — около 100 человек.

В территориальном регистре сегодня числятся более 5,5 тысяч граждан с хронической почечной недостаточностью. Более тысячи человек находятся в терминальной стадии хронической болезни почек, при которой требуется заместительная почечная терапия. Одним из видов лечения является гемодиализ. Все диализные центры, представляющий его, работают в рамках государственно-частного партнерства, получают госзадание и финансирование из ТФОМС.

В мировой сети Fresenius Medical Care насчитывается более 3750 диализных клиник. В России компания управляет 50 клиниками в 26 регионах.

Фото: с сайта freseniusmedicalcare.ru

Популярное с сайта

За пять месяцев 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил более 2,3 млн пассажиров

За пять месяцев 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил более 2,3 млн пассажиров

18/06/2019, 15:39
Количество трансферных пассажиров увеличилось на 43%.
В Новосибирске началась подготовка к Технопрому-2019

В Новосибирске началась подготовка к Технопрому-2019

18/06/2019, 15:32
Губернатор подписал распоряжение о проведении международного форума в сентябре текущего года.
Выпускница НГТУ НЭТИ в списке перспективных российских предпринимателей

Выпускница НГТУ НЭТИ в списке перспективных российских предпринимателей

18/06/2019, 14:42
Она запустила онлайн-сервис для повышения квалификации фармацевтов и провизоров.

Актуальный разговор

Диплом высшей пробы

Диплом высшей пробы

Все материалы
Новости

Внутренний долг Новосибирска постепенно сокращается

18/06/2019, 23:00

Эксперты составили рейтинг самых больших квартир и апартаментов России

18/06/2019, 18:44

Логопарк «Восточный» завершает подготовку инфраструктуры

18/06/2019, 18:34

МегаФон и «Лиза Алерт» начинают искать пропавших людей с помощью больших данных

18/06/2019, 18:28

Задолженность по зарплате в регионе выросла 24,9 млн. рублей до 70,2 млн. рублей

18/06/2019, 16:08

За пять месяцев 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил более 2,3 млн пассажиров

18/06/2019, 15:39

В Новосибирске началась подготовка к Технопрому-2019

18/06/2019, 15:32

Выпускница НГТУ НЭТИ в списке перспективных российских предпринимателей

18/06/2019, 14:42

Тоже центр. Исторический

18/06/2019, 13:58

Застройщики запаслись ДДУ

18/06/2019, 13:16

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска