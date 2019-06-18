Внутренний долг Новосибирска постепенно сокращается

— Объем муниципального долга составляет 19,4 млрд рублей, включая обязательства по муниципальным облигациям и кредиты коммерческих банков. Это свидетельствует о диверсификации долгов города. По итогам 1 квартала 2019 года средневзвешенная ставка по выданным кредитам составила около 7,36% годовых при средневзвешенном сроке в 5 лет, — говорит Веселков.

Кроме того, по словам чиновника, рейтинговые агентства подтвердили кредитоспособность муниципалитета и его ценных бумаг, находящихся в обращении.

— Рейтинги, в целом, отражают взвешенную форму муниципального долга, ожидается стабильная кредитоспособность бюджета Новосибирска с равномерной долей погашения, — поясняют в мэрии.

— Уровень неопасный, — говорит в комментарии редакции депутат горсовета, член постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике Александр Бурмистров. — Но пока не вижу, чтобы процент долга круто упал или, наоборот, круто вырос. Чуть-чуть вырос в натуральном выражении долг в рублях. И чуть-чуть выросли собственные доходы. Для более оптимистичных цифр нужно либо увеличивать доходы, либо сокращать расходы. Сокращать расходы — значит, будет меньше строиться школ, ремонтироваться тротуаров и так далее. Остается увеличивать доходы.

В настоящее время объем внутреннего долга города составляет 78% от собственных доходов муниципального бюджета. В мэрии рассчитывают, что он продолжит снижаться.

Что касается увеличения собственных доходов, то, если говорить о налоговых поступлениях, с начала года в муниципальный бюджет поступило более 4 млрд (20,6% годового плана). Неналоговые отчисления за этот период составили 1,2 млрд (22,5%). И с ними ситуация остается непростой. В частности, в муниципалитете отмечают снижение доходов от аренды, приватизации и продажи земли. Общий объем неналоговых доходов снизился на 29,3%.

— Задолженность по неналоговым доходам ДЗиО составляет 4,3 млрд рублей (84% всей задолженности), в том числе по доходам с арендной платы земельных участков, — привел данные аудитор КСП Новосибирска Сергей Ерохин. — Нереально взыскиваемая задолженность за землю —2,2 млрд рублей (56% от общей задолженности по данному виду доходов). Несмотря на списание задолженности из-за невозможности взыскания суммы в 205 млн рублей по причине ликвидации должников, их банкротства, произошел рост задолженности на 90 млн.

Пока официальная информация о должниках-арендаторах продолжает оставаться закрытой. Это послужило поводом для судебного разбирательства, инициированного депутатом горсовета Натальей Пинус, с представителями городской исполнительной властью.

В целом, по информации мэрии Новосибирска, с начала 2019 года доходы городского бюджета исполнены на 19,4% (более 9 млрд рублей), расходы — 17,7% (8,6 млрд). Для сравнения: исполнение годового плана по собственным доходам в 1 квартале 2019 года составило 21% (+0,5% к прошлому году). Поступления по налогам — более 4 млрд (20,6% годового плана), неналоговые поступления — 1,2 млрд (22,5%), безвозмездные поступления от других бюджетов — 3,7 млрд (27,6%). Объем поступлений увеличился на 390 млн рублей (11,7%). Годовой план безвозмездных поступлений вырос на 2 млрд (14,6%).

Фото: Юлия Данилова