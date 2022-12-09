В Новосибирске откроется выставка дизайна «Точка RU – Сибирь»

8 декабря в главном здании Краеведческого музея откроется выставка дизайна «Точка RU – Сибирь».

На выставке представят творческие работы, выполненные в рамках Международного фестиваля дизайна «Точка RU – Сибирь» – уже четвертый год он объединяет молодых талантливых людей, работы которых выставляются в залах НГКМ. На фестивале участники пробуют свои силы в конкурсах дизайна костюма, текстиля и упаковки. С этого года в сотрудничестве с Новосибирским государственным педагогическим университетом запущен также конкурс графического дизайна.

В залах музея можно будет увидеть одежду, аксессуары, текстильные рисунки и паттерны, fashion-иллюстрации и необычную современную упаковку. Отдельный раздел будет посвящен плакатам на тему «Эстетика формы», выполненным участниками конкурса графического дизайна. Кроме этого, на выставке представят лучшие работы участников предыдущего фестиваля.

Организатором Фестиваля выступает Новосибирский технологический институт (филиал) Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).

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Фото предоставлено пресс-службой Новосибирского государственного краеведческого музея