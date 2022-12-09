МВД запретило надевать наручники и кандалы на женщин и детей

Решением МВД кандалы и наручники теперь запрещено надевать на женщин и детей, а также на подозреваемых или обвиняемых в экономических преступлениях, об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, после заседания Совета по правам человека была подробно изучена практика применения в терорганах МВД РФ средств ограничения подвижности «Ажур».

«Ажур» — это специальный вид «средств ограничения подвижности». Различают три его модификации: отдельно наручники для рук («Ажур-Р» двухзвенные), двухзвенные кандалы для ног («Ажур-Н») и комплект, который надевают на руки и ноги задержанного («Ажур-К» четырехзвенные).

Отмечается, что такие средства имеются в арсенале Росгвардии, МВД и Минобороны.

До сегодняшнего дня «Ажур» среди прочего применяли в зависимости от степени общественной опасности, которую представляют собой конвоируемые, то есть силовые структуры прибегают к его использованию не в 100% случаев, уточнили в ведомстве.

Однако, чтобы не допустить случаев необоснованных применений этого средства, руководство МВД направило в территориальные органы соответствующее указание, согласно которому запрещается использование этого спецсредства в отношении женщин, несовершеннолетних и тех, кто подозревается или обвиняется в экономических преступлениях, заключила Волк.

Ранее редакция сообщала, что изменится в российских законах в декабре.

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