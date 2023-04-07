В Новосибирске откроют коворкинг за 140 миллионов рублей

Федеральная сеть «Практик» в августе 2023 года планирует запуск в Новосибирске третьего коворкинга — самого крупного формата. Вложения во флагманский для сети проект составят 140 млн рублей, сообщили в компании. Он будет расположен в многофункциональном здании на территории жилого комплекса «Европейский берег». В здании компания займет общую площадь 2200 кв.м. Здесь расположатся 450 рабочих мест в формате smart-office и open space, лекторий, лаунж-зоны и общественные пространства. В офисе класса «А» также планируют сделать акцент на брейки и досуг резидентов. Детали акцента не раскрываются.

Предполагается, что резидентами нового коворкинга станут локальный технологичный бизнес и сибирские подразделения федеральных компаний. Для команд 30–50 человек уже выделены офисные блоки с террасами и панорамными видами на Обь.

По словам СЕО компании Владислава Дорофеева, в планах компании открыть еще одну локацию в Новосибирске — на 5600 кв.м.

Напомним, федеральная сеть «Практик» зашла в Новосибирск в 2021 году. Тогда компания взяла под управление бывший коворкинг «Простор» в бизнес-центре «Сити Центр». После незначительной реконструкции в локации было увеличено количество рабочих мест, а заполняемость, по данным компании, выросла с 65% до 100%. Следующим сибирским проектом стал Ofix Красный проспект.

По данным 2 ГИС, на сегодняшний день в Новосибирске действует 75 коворкингов.

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