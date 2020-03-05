В Новосибирске откроют новые горизонты digital-коммуникаций

Форум NovoPRsk – ежегодное мультиформатное событие, объединяющее экспертов, студентов и специалистов в области рекламы, связей с общественностью и маркетинга. Участники Форума делятся опытом, изучают успешные кейсы лидеров рынка, анализируют тенденции и формируют прогнозы развития коммуникационных технологий. В последние годы особенно актуальными становятся секции мероприятия, связанные с digital-коммуникациями.

По словам организатора Форума, заведующей кафедрой маркетинга, рекламы и связей с общественностью Любови Шадриной, в этом году Форум проводится в тринадцатый раз.

— Мы решили дополнительно обыграть этот своеобразный юбилей, выбрав дату проведения 13 марта, — отмечает Любовь Шадрина. — В этом же русле определилась и визуальная концепция Форума — в стиле популярной сейчас дилогии «Оно» и «Оно-2». Тем не менее, несмотря на новые подходы, традиционно в Форуме участвуют множество ярких спикеров, используются новые форматы работы и возможности нетворкинга.

Работа Форума NovoPRsk-2020 будет организована в рамках нескольких траекторий: «SMM и блогинг», «Онлайн-бизнес», «Реклама и PR» и «Личная эффективность и персональный брендинг». В качестве спикеров выступят федеральный директор по продвижению группы компаний «Выбери радио» Самукова Екатерина, руководитель Digital-направления агентства «АГТ-Сибирь» Шавнев Андрей, руководитель PR-отдела группы компаний «Реклама Онлайн» Пермякова Полина, генеральный директор компании ITConstruct Роман Петров и другие эксперты.

Как отмечают организаторы, в этом году в рамках Форума будет впервые использован новый формат мероприятия — «Аквариум идей». Такой формат дает участникам возможность протестировать свою бизнес-идею или получить от экспертов разностороннюю оценку уже реализованного проекта.

Форум пройдет 13 марта 2020 года, в 5 корпусе НГУЭУ, г. Новосибирск, ул. Каменская, 52/1. Участие бесплатное. Дополнительная информация и регистрация доступны на сайте форума: http://novoprsk-nsk.tilda.ws/2020.

Контактная информация Форума:

e-mail: novoprsk2020@gmail.com, тел. 8 (383) 243-95-47

Группа в ВК: https://vk.com/forumnovoprsk

Аккаунт в Instagram: https://www.instagram.com/novo_pr_sk/

Телеграм-канал: https://t.me/novoPRsk2020

NovoPRsk – это ежегодный Форум, основанный в 2006 году студентами НГУЭУ в партнерстве с органами власти, представителями бизнес-структур и общественными организациями. Каждый год на Форуме эксперты сферы маркетинга, рекламы и PR, преподаватели и практики делятся опытом со студентами из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На площадках NovoPRsk-а традиционно собирается более 500 участников.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами