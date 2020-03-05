Минстрой РФ представил первый индекс «IQ городов»

Минстрой России совместно с МГУ им. Ломоносова разработал и представил индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов». Лидерами среди крупнейших городов (с населением от одного миллиона человек) стали Москва, Казань и Санкт-Петербург.

Отмечается, что индекс создан в ходе исполнения ведомственного проекта «Умный город», который реализуется в рамках двух национальных проектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

«IQ городов» рассчитывается по десяти направлениям (городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи) и содержит 47 показателей.

В текущем индексе отражены результаты цифровизации городского хозяйства 191 города — это города с населением свыше 100 тысяч человек и административные региональные центры, которые по умолчанию участвуют в проекте «Умный город», а также города-пилоты с численностью населения менее 100 тысяч человек, которые участвовали в расчете индекса по собственной инициативе.

— При первом подсчете «IQ городов» определен базовый уровень цифровизации городского хозяйства по состоянию на 2018 год. Показатель, который мы получим в этом году покажет эффективность мероприятий, которые реализовали города в 2019 году по ведомственному проекту «Умный город», — уточнил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. — «IQ городов» позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений «Умного города», выявлять перспективные направления их дальнейшего развития. То есть по сути, важным показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина изменений от года к году.

По его словам, принятая методика расчета индекса IQ городов предполагает деление на 4 группы по численности населения. Крупнейшие города (от 1 миллиона) – таких городов всего 15, крупные города (от 250 тысяч человек до миллиона) – 63 города, большие города (от ста до ста пятидесяти тысяч человек) – 93 города и 20 городов с населением менее 100 тысяч человек — это административные центры регионов и города-пилоты, участвующие в проекте «Умный город». Общее количество пилотов на сегодня – 84 города.

Как следует из презентации индекса, размещенной на сайте Минстроя, лидерами в призовой тройке каждой из четырех групп являются города Московского региона.

Новосибирск, набрав 33,31 балл, расположился на восьмом месте среди крупнейших городов.

Фото: Юлия Данилова