В Новосибирске открылась обновленная библиотека с 70-летней историей

В Ленинском районе микрорайона Затон открылась обновленная модельная библиотека. Пространство обустроили с учетом истории микрорайона – в речном стиле. После модернизации здесь появились интерактивная карта Оби, киноточка и мастерская для проведения обучающих занятий по 3D-моделированию судов.

«Сегодня мы открываем новую страницу библиотеки с 70-летней историей на территории Ленинского района в микрорайоне Затон. Было принято решение о размещении библиотеки в отдельном помещении, в новом доме. Такое условие стояло перед застройщиком, и он его выполнил. После участия в национальном проекте библиотека приняла такой замечательный, уникальный вид. Подобных библиотек в Новосибирске шесть, и у каждой своя особенность и свои читатели. Библиотека является центром культурной жизни всего микрорайона. Читая книги, человек учится мыслить, изучает русский язык на примерах классической литературы. Здесь много книг об истории нашего города, области, и работники с увлечением рассказывают о своем микрорайоне, в котором расположена библиотека. Это патриоты своего дела и своей малой родины, они передают накопленные знания поколениям, сохраняя традиции и применяя новые технологии», – отметил мэр Анатолий Локоть.

В 2022 году библиотека стала победителем федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Выбранная концепция «Библиотека на Оби» связана с особым расположением и историей места: она находится в обособленном районе Новосибирска, микрорайоне Затон – своеобразном «полуострове», с трех сторон окруженном рекой Обью. Здесь находилась ремонтно-эксплуатационная база речного флота. Значительное количество местных жителей работали в этой организации.

Обновленное пространство библиотеки разделено на зоны – выделены места для чтения, работы с личными ноутбуками и гаджетами. Залы библиотеки будут использоваться для проведения выставок, массовых мероприятий, мастер-классов, лекций, тематических встреч. Организовано уникальное место для просмотра видеоконтента – киноточка, обустроена мастерская для проведения занятий по 3D-моделированию судов, создан Музей боевой и трудовой славы микрорайона Затон.

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система Ленинского района» Светлана Амельченко отметила уникальность проекта.

«Сегодня состоялось очередное рождение нашей библиотеки, которой в прошлом году исполнилось 70 лет. Она всегда находилась в этом особенном, исторически значимом месте – Затоне. Проект, придуманный дизайнерами, уникален. Каждая деталь несет особый смысл, например, карта Ново-Николаевска 1915 года с нанесенным на нее Яренским островом, где и располагается наша библиотека».

На ремонт библиотеки по нацпроекту было выделено пять миллионов рублей, дополнительно из городского бюджета – 1,3 миллиона рублей. Деньги направили на ремонт библиотечного помещения, оборудование, обновление книжного фонда и обучение персонала.