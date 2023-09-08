Восьмиквартирный дом снесут в Октябрьском районе Новосибирска

Мэрия Новосибирска выкупит квартиры в аварийном доме по адресу: пер. Бердский,5, площадью 1026 кв. м. Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска». Дом расположен в Октябрьском районе города Новосибирска.

Согласно документу, восьмиквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу.

Согласно данным domreestr.ru, ветхая двухэтажка построена в 1952 году. В двухэтажном деревянном доме восемь квартир. Площадь жилых помещений 369,6 кв. метров. Здание признано аварийным в 2017 году. Износ здания составляет 70%.

По информации новосибирского управления Росреестра, сейчас в регионе собраны данные по 4640 аварийным объектам недвижимости.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска сократила сроки расселения аварийных домов на ул. Малыгина.