В Новосибирске открылась выставка «Первый: Гагарин и Куба»

В холле государственного концертного зала имени А. М. Каца в Новосибирске открылась фотовыставка, посвященная 60-летию пилотируемой космонавтики, «Первый: Гагарин и Куба». Фотовыставка организована Общероссийской общественной организацией солидарности и сотрудничества с Республикой Куба «Российское общество дружбы с Кубой» при непосредственном участии и содействии депутата Законодательного собрания Новосибирской области Александра Аксененко.

Также участие в церемонии открытия приняли министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко и министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

— Гагарин был не просто советским космонавтом, после 12 апреля 1961 года он в буквальном смысле слова стал послом мира. Объехал 30 стран — и везде его встречали как героя. Юрий Алексеевич мог возглавить любое общество дружбы, но выбрал Остров Свободы. Его первому визиту на Кубу и его дружбе с Эрнесто Че Гевара и посвящена большая часть нашей фотовыставки. После ответного визита руководителей Кубы в Советский Союз был дан отсчет нашему Обществу. Тогда оно называлось «Всесоюзное общество советско-кубинской дружбы». Гагарин был его первым президентом, а мы стали его преемниками, — пояснил корреспонденту Infopro54 Александр Аксененко, член Общества, — Юрий Гагарин рос в простой рабочей семье и всего добился своим трудом и упорством — это пример для нашего подрастающего поколения и для всей цивилизации в целом. Я думаю, что для наших детей очень важно знать, на кого нужно равняться.

По его мнению, первый полет СССР в космос сравним с победой в Великой Отечественной войне.

— Мы, как патриоты своей страны, должны помнить, чтить и рассказывать нашему молодому поколению о великих событиях, которые происходили и происходят в России. Эта выставка очень важная и правильная во всех смыслах, — уверен Аксененко.

Министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко добавил, что полет Юрия Гагарина стал событием мирового масштаба.

— 60 лет назад человек впервые вышел в космос и благополучно вернулся на Землю. Это событие стало ярким примером подвига личностного и государственного значения. В то время на этот полет работала вся страна! Личность Юрия Гагарина — пример подвига и самопожертвования, большой внутренней работы и формирования правильной системы ценностей, — считает министр. — Стать перспективным может только глубоко государственный человек, который понимает и разделяет интересы своей родины и всецело направляет свою энергию и свой талант на процветание страны.

Фотовыставка «Первый: Гагарин и Куба» включает в себя фотографии Юрия Гагарина с руководителями Республики Куба, с раненными солдатами в госпитале и простыми кубинцами. Сюжеты и детали некоторых снимков вошли в историю: как, например, встреча первыми лицами Кубы советского космонавта под проливным дождем на аэродроме Гаваны. Самолет задерживался, все промокли насквозь, но ни один не ушел с места.

Фотографии представлены информационным агентством ТАСС и активистами Российского общества дружбы с Кубой. Выставка будет проходить в 60 городах России и на Кубе. В Новосибирске ее можно посмотреть до 1 мая в зале имени А. М. Каца и в ДК им. Октябрьской революции. Также организаторы выставки позаботились о том, чтобы с фото- и видеоматериалами могли познакомиться все жители региона: их можно увидеть на онлайн-платформе https://gagarin2021.ru/