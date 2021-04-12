В правительстве Новосибирской области новый завхоз

Вступил в должность новый управляющий делами губернатора и правительства Новосибирской области Виталий Манев. Глава региона Андрей Травников сегодня официально представил его в новой должности областным чиновникам в рамках оперативного совещания в областном правительстве.

— Теперь у Виталия Геннадьевича большое хозяйство, поэтому просьба оказывать ему максимальное содействие в работе, — обратился губернатор к подчиненным.

Предыдущий управделами Вадим Бобырь был отправлен в отставку в марте, после визита в регион премьер-министра Михаила Мишустина. Тогда же с должности ушел начальник ГКУ «Хозяйственное управление» Евгений Ташкин.

По словам источника Infopro54, их уход связан с закупками, сделанными к приезду премьера.

До Евгения Ташкина директором хозяйственного управления регионального правительства была Наталья Малиновская. В начале 2019 года против нее было возбуждено дело, чиновнице предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере, санкция по ней — до девяти лет заключения). Первоначально речь шла о махинациях с запчастями для автопарка на сумму около 5 млн руб. Затем обвинение было переквалифицировано в статью о злоупотреблении полномочиями, а размер ущерба снижен почти в десять раз. В итоге дело закончилось судебным штрафом на сумму 40 тыс. руб.

Вадим Бобырь был назначен на должность управляющего делами правительства в 2015 году экс-губернатором Владимиром Городецким.