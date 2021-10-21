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В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

  • 21/10/2021, 10:29
Автор:
Новости Новосибирска
Он разместился в недавно построенном автокомплексе на Большевистской, где уже располагаются бренды LADA и Renault.

По сообщению DK.ru, дилерский центр открыла компания «Фастар».

— Важно, что в последнее время мы не открывали новых дилерских центров, а проводили ребрендинг, а тут совпадение двух факторов — это и запуск ДЦ после ребрендинга, и это второй дилерский центр в Новосибирске, что для нас очень важное и значимое событие, — отметил директор по маркетингу и связям с общественностью «ММС РУС» Илья Никоноров.

Внешний облик и интерьер дилерского центра выполнен в соответствии с обновлённым глобальным дизайном Mitsubishi, где доминируют чёрный и белый цвета с красными элементами. «Фастар на Речном» стал 63-м дилерским центром Mitsubishi в России, обновившим свой дизайн.

В новом ДЦ представлены все новинки этого года. На вопрос журналистов о том, почему в салоне нет спорткаров, и будут ли они в новой линейке, Илья Никоноров ответил, что у Mitsubishi основную долю занимают внедорожники, и компания делает ставки в первую очередь на объемообразующий сегмент.

Осман Иваба отметил, что теперь, в принципе, фокус во всём мире – на внедорожниках, у Mitsubishi они занимает долю практически 50%, и компания пытается перешагнуть эту границу.

А в Новосибирске, по словам господина Иваба, трудно придумать нечто более актуальное внедорожников с учетом климата и количества осадков зимой.

— Мы давно работаем с Новосибирском, это третий город России по численности населения, и для нас он стратегически важен. Плюс наша внедорожная линейка прекрасно подходит под местный климат, — заявил он.

— Я благодарю за поддержку всю команду господина Иваба. Они буквально «заставили» нас простроить этот дилерский центр — и мы стали ближе к клиентам. Надеемся, что мы станем доступнее, что у бренда будет новое развитие — мы ждем новых моделей и новых свершений, — сказал генеральный директор ГК «Фастар» Константин Стефанов.

Дилерский центр имеет общую площадь 957 м2, включая ремонтную зону. Просторный шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi ASX, L200, новые Eclipse Cross и Pajero Sport, а также флагман модельного ряда, недавно обновлённый Outlander 2021 модельного года.

Современный дилерский центр также предоставляет полный спектр услуг не только в области продажи, но и обслуживания новых и постгарантийных автомобилей, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.

Фото: pixabay.com автор: -X-TREME-

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : дилерский центр авто Mitsubishi


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