Кому и как оплатят выходные и нерабочие дни

Интерпретировать, что такое нерабочие дни, достаточно сложно. В Трудовом кодексе такого понятия нет, в отличие от выходных и праздничных дней.

— Согласно задумке правительства, это дни, в которые сотрудник освобождается от работы, но при этом в полной мере получает заработную плату, то есть «нерабочие дни с сохранением заработной платы». Однако с таким подходом согласны не все работодатели, и реализуется он в большей степени в бюджетных организациях, — рассказал Лайф.ру председатель совета Московской коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и партнёры» адвокат Андрей Андреев.

По его словам, указ президента можно расценивать как рекомендацию и по закону никаких санкций, особенно для частных компаний, не последует. Поэтому, как будет строиться работа и оплата с 1 по 3 ноября, будет решать каждый руководитель самостоятельно. Наиболее распространённый формат — перевод сотрудников на удалённую работу, если это возможно.

— Между тем понятие «нерабочие дни» вошло в обиход. И такое право есть у правительства и президента, так как статья 5 ТК РФ подразумевает, что указы президента и распоряжения правительства могут регулировать трудовое законодательство. Но в каждом конкретном случае даются разъяснения и указывается, оплачиваются ли нерабочие дни работодателем. Соответственно, если указано, что они являются оплачиваемыми, работодатели обязаны оплачивать, — пояснил эксперт МГО «Опора России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.

Он также обратил внимание, что выход сотрудника на работу в выходные может быть не на весь день, а на определённые часы. Тогда оплата будет считаться исходя из них.