В декабре 2019 года Росреестр регистрировал 353 ипотеки ежедневно

Управлением Росреестра по Новосибирской области в декабре 2019 года зарегистрировано 7770 ипотечных сделок, это на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – 8635 ипотечных сделок, сообщили в пресс-службе Росреестра. По сравнению с показателями декабря 2017 года количество зарегистрированных ипотек в декабре 2019 года выросло на 11%.

В ноябре 2019 года управлением было зарегистрировано более 5,8 тысячи ипотечных сделок, это на 32% меньше, чем в истекшем декабре.

— Наибольшее количество ипотек в 2019 году было зарегистрировано в декабре – 7770, наименьшее – в январе – 4557, аналогичная ситуация была в 2018 году; наибольшее количество ипотек было зарегистрировано в декабре – 8635, наименьшее в январе – 47759. Ежедневно в декабре управлением регистрировалось 353 ипотечных сделки, — уточнили в пресс-службе.

Количество зарегистрированных в декабре ипотек составляют 14% от общего количества регистрационных действий, совершенных управлением в декабре 2019 года.

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