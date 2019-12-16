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В Новосибирске открывается заправочная станция для электромобилей

В 2020 году планируется установить около 20 таких заправок.
  • 16/12/2019, 15:30
В Новосибирске открывается заправочная станция для электромобилей

Завтра в Новосибирске начнет работу станция быстрой зарядки электромобилей, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.  Станция для зарядки авто мощностью 50 кВт была установлена в ноябре этого года АО «Новосибирскэнергосбыт». Заправка оборудована тремя различными разъёмами, что позволяет зарядить любой электромобиль. Одновременно здесь можно заряжать два транспортных средства.

Отмечается, что с момента запуска станции в тестовом режиме ею воспользовались более 200 раз. До конца года владельцы электромобилей могут зарядить свой транспорт абсолютно бесплатно.

На данный момент в Новосибирске насчитывается более 300 электромобилей, однако инфраструктура для их зарядки практически отсутствует. АО «Новосибирскэнергосбыт» планирует и дальше развивать сеть электрозаправочных станций в городе: в 2020 году планируется установить около 20 таких заправок.

Фото: Юлия Данилова

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