Компенсационные выплаты обманутым дольщикам освободили от НДФЛ

Закон, предполагающий внесение соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ, был принят в пятницу в третьем чтении на очередном пленарном заседании Госдумы, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года.

Напомним, сегодня компенсации обманутым дольщикам выплачиваются за счет взносов застройщиков в Фонд защиты дольщиков и за счет бюджетных средств.

— Инициатива справедливая, поскольку люди потеряли средства, сейчас получают компенсацию этих потерянных денег, с которой еще должны заплатить 13% подоходного налога, — прокомментировал поправки заместитель председателя ГД Сергей Неверов.

Для вступления в силу документу еще предстоит пройти утверждение в Совете Федерации и процедуру подписания президентом России.

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