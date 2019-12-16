В Новосибирском филиале «Росгосстраха» новый руководитель

На должность директора Новосибирского филиала «Росгосстраха» назначен Алексей Игошин, сообщили в пресс-службе страховой компании.

Алексей Игошин окончил в 2000-м году Барнаульский государственный педагогический университет по специальности «Филология». В 2006-м году — Сибирский институт финансов и банковского дела по специальности «Финансы и кредит».

В страховании с 2002-го года. Карьеру начал с должности специалиста по страхованию в Национальной страховой группе «Росэнерго». В 2003-2008 гг. занимал руководящие позиции в региональных представительствах страховых компаний. В 2008 г. Алексей Игошин возглавил открывшийся в Новосибирской области филиал СК «ВТБ Страхование» и руководил им 11 лет.

Фото предоставлено пресс-службой компании