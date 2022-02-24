В Новосибирске отменят QR-коды в сфере услуг

Постановление правительства региона №60-п губернатор Андрей Травников подписал 24 февраля. Документ вносит изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области».

— Со дня принятия постановления работодатели самостоятельно определяют долю численности или штата работников, переводимых на дистанционный/удаленный режим работы на дому. С 1 марта допуск посетителей в парикмахерские, салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, ателье осуществляется без предъявления действующего QR-кода. С 15 марта возобновляется деятельность по проведению всех официальных спортивных мероприятий на территории Новосибирской области, — пояснил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Вадим Васильев.

При этом спортивные мероприятия проводятся с участием зрителей и участников в количестве не более 70% от проектной вместимости места проведения мероприятия при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.