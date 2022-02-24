Муниципальным округам определяют принципы финансирования

На федеральном уровне в рамках реформы и повышения эффективности публичной власти было внесены изменения в 131-ФЗ об общих принципах муниципального самоуправления (МСУ), которые определили правовой статус муниципального округа. Этим же законом определены переходные периоды, в течение которых регионы должны будут привести свое законодательство в соответствие с федеральным — до конца 2024 года. Об этом в ходе сессии напомнил депутатам регионального парламента министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

— В 2021 году губернатор утвердил список поручений профильным министерствам, которые должны разработать пакет нормативных актов для корректировки регионального законодательства. Чтобы полностью обеспечить возможность существования муниципальных округов в области, нужно внести поправки примерно в 40 законов, — добавил Голубенко.

— Понятно, что муниципальный округ будут формироваться не с нуля, а за счет объединения муниципальных поселений и районов, так как они ограничены общей территорией. Мы понимаем, что это ответственный шаг, который не должен приводить к усложнению состояния бюджета муниципального округа, — подчеркнул чиновник.

Разработанный Минфином

По его словам, в законопроекте предусмотрены две инициативы, создающие преимущества для нового образования:

— Для муниципального округа предполагается установить более высокий норматив по отчислениям с упрощенной системы налогообложений — 70%. В Минфине рассчитывают, что это будет стимулом для развития бизнеса на территории округа, а также будет стимулировать районы к преобразованию в муниципальные округа.

— В методики предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности закладывается возможность установления более высокого уровня бюджетной обеспеченности, который будет определен для муниципального округа в качестве критерия выравнивания. Это необходимо для того, чтобы в ходе объединения бюджетов поселений и муниципальных районов из-за агрегирования финансовых показателей не произошло снижение дотаций как нецелевой формы финансовой помощи.

— Межбюджетные трансферты предлагается предоставлять для софинансирования, в том числе в полном объеме вопросов местного значения, которые муниципалитеты для себя определили самостоятельно, либо они были определены федеральным законом, — говорит Виталий Голубенко. — Это также актуально для ситуаций, когда на финансирование задач муниципального образования предоставляются средства из резервных фондов, а также при принятии специальных законов в субъекте федерации о предоставлении муниципалитетам иных межбюджетных трансфертов.

Изменения в законопроект сессия приняла в первом чтении. Как отметил Голубенко, если закон в целом будет принят в 2022 году, то с 2023-го в регионе уже возможно возникновение муниципальных округов, так как их участие в межбюджетных отношениях будет обеспечено. Пока окончательные сроки корректировки законопроекта — до мая 2023 года.

Напомним, в ходе реформы законодательства о публичной власти в РФ остаются всего 3 вида муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и городская территория города федерального значения. Ранее эксперты и представители органов власти региона отмечали, что после принятия этих поправок в законодательство о публичной власти в Новосибирской области количество муниципальных образований сократится с 488 до 35.