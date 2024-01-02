В Новосибирске пассажиры жестоко избили таксиста и уехали на его машине (видео)

Информацию о нападении пассажиров такси на водителя опубликовал телеграм-канал «Новосибирск с огоньком». В пресс-службе регионального ГУ МВД ее подтвердили и добавили, что инцидент произошел в Кировском районе, пишет НГС.

Благодаря камере видеонаблюдения, установленной на месте происшествия, выяснилось, что мужчину избили вечером 1 января. На шокирующих кадрах видно, что участников экзекуции было трое.

Полиция возбудила уголовное дело по факту угона автомобиля, кто были эти трое, пока установить не удалось. Проводится расследование.

Между тем, в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспондентам издания сообщили, что автомобиль найден.

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