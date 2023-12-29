Жестокость, жадность и зависть: преступления 2023 года, которые потрясли Новосибирск

Новосибирская область подводит итоги необычного и весьма сложного уходящего года. 2023-й ознаменовался не только событиями в зоне СВО, колоссальным повышением цен на продукты и услуги, но и оказался богатым на громкие криминальные происшествия. Infopro54 напомнит, по каким резонансным преступлениям стоит ожидать приговоры в 2024 году.

Жажда денег привела на скамью подсудимых

В октябре 2023 года в Новосибирске по подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр был задержан заместитель директора ТГУ Сергей Салишев. По версии следствия, в апреле 2022 года фигурант уголовного дела открыл игорное заведение в Октябрьском районе города. Юрист сам принял на работу администраторов, крупье и обслуживающий персонал. В небольшом двухэтажном здании без вывесок и рекламы целый год процветало подпольное казино. По иронии судьбы, в этом же доме располагаются реабилитационные центры по лечению от зависимостей. Сергей Салишев был взят под стражу и ожидает приговор в следующем году.

В феврале 2022 года на всю Сибирь прогремела новость о задержании и аресте бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Экс-главу регионального надзорного ведомства обвинили во взятке в 10 миллионов рублей, якобы полученной от одного из новосибирских бизнесменов. Его дело рассматривают в Ленинском районном суде города Барнаула. 26 декабря гособвинение запросило для бывшего прокурора Владимира Фалилеева 9 лет 10 месяцев реального лишения свободы, лишение всех званий и конфискацию имущества. Решение суд огласит в новом году.

Охота на бизнесмена

В августе вооруженное нападение на бизнесмена во дворе жилого дома практически в центре Новосибирска серьезно всколыхнуло общественность. Жители города заговорили о возвращении криминальных событий из 90-х. Жестокая расправа попала на камеры видеонаблюдения. Пострадавший, к счастью, выжил. Вся полиция области была брошена на розыск киллера. В октябре задержали двоих подозреваемых в покушении на убийство бизнесмена: киллера и водителя, который его подвозил. Устранить конкурента бизнесмена сибиряки были готовы за 10 млн рублей. Оба арестованы и находятся в СИЗО. Заказчика до сих пор не нашли, но следователи активно работают в этом направлении. Приговор по уголовному делу ожидается в 2024-м.

Недетские игры

Осенью 2023 года была задержана банда подростков, нападающих на людей в Новосибирске. Малолетние преступники, наводящие ужас на жителей Плющихинского жилмассива, подражая умершему кумиру Тесаку, успели наделать много шума в Октябрьском районе города. Школьники, большинству из которых еще только по 13 лет, возомнили себя чистильщиками и нападали на жертв, кажущимся им недостойными. 7 ноября подростки так вдохновились своими идеями, что совершили сразу два преступления. Напали на иностранца и ограбили его, а затем жестоко расправились с 25-летним парнем. Одного из них определили в центр для несовершеннолетних правонарушителей на перевоспитание, а двое под арестом ожидают приговора суда.

Еще одно жестокое преступление с участием подростка произошло 1 октября 2023 года в поселке Кудряшовском под Новосибирском. Девочка позвала на прогулку в лес свою одноклассницу и там изуродовала канцелярским ножом ей лицо. Оказалось, что план жестокой расправы у семиклассницы созрел уже давно. Ученики школы, которые общались с девчонками, рассказывали, что та завидовала подруге из-за ее привлекательной внешности. Сначала суд отправил школьницу на прохождение судебно-психиатрической экспертизы в специализированном учреждении Новосибирска. Эксперты в течение месяца в условиях стационара закрытого типа проводили исследование, но в итоге так и не смогли ответить на вопросы следователя, а также определить степень вменяемости подростка. Теперь эта задача стоит перед специалистами национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. В следующем году расследование продолжится и решение о дальнейшей судьбе семиклассницы тоже ожидается в 2024-м году.