В Новосибирске 2 января потеплеет до 0 градусов

По сведениям метеорологов Западно-Сибирского УГМС, в течении всего дня 2 января температура в столице Сибири будет колебаться от -1 до +1 градуса.

Юго-западный будет дуть с порывами до 15 метров в секунду. Ожидается также мокрый снег с дождем, добавляют синоптики.

«Яндекс Погода», в свою очередь, сообщает, что осадки в виде дождя со снегом будут продолжаться весь день, при этом температура воздуха составит от 0 до -1 градуса. Ветер все также юго-западный, а атмосферное давление — 735-738 миллиметров ртутного столба.

Ранее редакция сообщала, что с 3 января в Новосибирской области ожидается резкое похолодание.