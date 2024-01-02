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В Новосибирске 2 января потеплеет до 0 градусов

  • 02/01/2024, 12:23
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В Новосибирске 2 января потеплеет до 0 градусов
Осадки в виде дождя со снегом будут продолжаться весь день.

По сведениям метеорологов Западно-Сибирского УГМС, в течении всего дня 2 января температура в столице Сибири будет колебаться от -1 до +1 градуса.

Юго-западный будет дуть с порывами до 15 метров в секунду. Ожидается также мокрый снег с дождем, добавляют синоптики.

«Яндекс Погода», в свою очередь, сообщает, что осадки в виде дождя со снегом будут продолжаться весь день, при этом температура воздуха составит от 0 до -1 градуса. Ветер все также юго-западный, а атмосферное давление — 735-738 миллиметров ртутного столба.

Ранее редакция сообщала, что с 3 января в Новосибирской области ожидается резкое похолодание.

Фото: freepik.com — wirestock 

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирcк

Теги : синоптики прогноз погоды погода в Новосибирске


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