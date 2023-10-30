Пьяная бабушка устроила дебош в детской городской больнице Новосибирска

Инцидент произошел в детской городской больнице скорой медицинской помощи на Красном проспекте в прошедшие выходные. На прием к медикам приехала пьяная бабушка с внучкой.

Врачи отказались осматривать девочку с высокой температурой из-за отсутствия разрешения родителей. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».

― Причиной вызова ГБР стала бабушка, находившаяся, по всей видимости, в нетрезвом состоянии, ― отметили в сообщении.

Бойцы, прибыв в приемный покой увидели то, что женщина кричит на сотрудников медицинского учреждения. Как выяснилось в ходе беседы, бабушка привела внучку с высокой температурой. Но врачи отказались осматривать 6-летнюю девочку из-за отсутствия разрешения со стороны законных представителей, а именно родителей. Однако женщину, данный факт не на шутку возмутил, и она не собиралась звонить родителям внучке, а потому стала кричать на медперсонал.

― Гвардейцы убедили бабушку успокоиться и поскорее вызвать маму ребенка, что она в итоге и сделала, ― говорится в сообщении.

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