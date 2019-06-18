В Новосибирске перед судом предстанет начальник ЗС МТУ Росавиации

Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 290 УК РФ (получение взятки), частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

— В ходе следствия установлено, что в ноябре 2018 года начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта получил взятку в значительном размере в сумме 120 000 рублей от подчиненного работника, а также в феврале 2019 года получил взятку в сумме 25 000 рублей от одного из эксплуатантов воздушных судов. Взятки были переданы обвиняемому за общее покровительство и попустительство по службе, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Ростислав Нетисов