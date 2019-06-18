За год работы СГК перечислила в бюджет почти 1.7 млрд рублей

В прошлом году, который стал первым годом работы для Новосибирского филиала ООО СГК, энергопредприятия компании заплатили в бюджеты региона 1 млрд 698 млн рублей. В том числе — 1 млрд 452 млн рублей в областной бюджет, 246 млн рублей в муниципальные бюджеты, сообщили в пресс-службе компании.

Сибирская генерирующая компания зарегистрирована в России, входит в Группу компаний АО «СУЭК», лидера российской угольной промышленности. В состав Новосибирского филиала входят 5 ТЭЦ, теплосетевая и теплосбытовая компании, сервисные компании. Более 5.3 тыс человек трудятся на предприятиях СГК в Новосибирске.

Фото: пресс-служба СГК