В Новосибирске планируют отремонтировать памятник архитектуры за почти 18 млн рублей

Фонд модернизации ЖКХ объявил конкурс по выбору подрядчика, которые проведет ремонт дома, расположенного на пересечении Красного проспекта и Достоевского. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Стоимость реконструкции 17,8 млн рублей. Необходимо восстановить стены фасада, балконы, спуски в подвал, приямки, отмостки, цоколь с отделочными работами, покрасить окна со стороны фасада и восстановить подоконные сливы с системами наружного водостока. Также требуется ремонт входных групп с заменой наружных дверей и окон.

Аукцион назначен на 29 мая. Подрядчик обязан завершить все работы до 25 декабря.

По данным Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области, здание представляет интерес как образец жилой архитектуры послевоенного времени, выполненный в стилистике неоклассицизма. Акцентируя пересечение двух центральных улиц, активно участвует в формировании силуэта застройки главной магистрали города.

Ранее редакция сообщала о том, что территория около волейбольной арены выставлена на торги.