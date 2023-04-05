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В Новосибирске на торги выставят несколько участков

  • 05/04/2023, 18:25
Автор:
Продажа земельного участка
ДОМ.РФ с аукциона продает землю под размещение объектов сервисной инфраструктуры.

28 апреля состоится аукцион по продаже имущественного комплекса на ул. Толмачёвская. В составе лота — участок площадью 0,23 га и здание площадью 946,1 кв. м. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 апреля. Лот подойдёт под размещение склада. Начальная цена — 9,61 млн рублей. Об этом специалисты ДОМ.РФ рассказали в ходе встречи с представителями местных властей и инвестиционного сообщества региона, которая прошла на площадке Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

— Мы предлагаем застройщикам Новосибирской области различные лоты под строительство и размещение офисных, складских и других сервисных помещений. В большинстве случаев эти объекты утратили основные функции, а земельные участки используются неэффективно.  По итогам торгов эта недвижимость, которая получит новую жизнь, может дать импульс развитию малого и среднего предпринимательства, в перспективе — принести дополнительные налоговые поступления в местный бюджет, — отметил директор подразделения продвижения и предоставления земельных участков ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

Во II квартале также планируется провести аукционы по продаже имущественных комплексов на ул. Сибиряков-Гвардейцев, Станиславского и на территории Мочищенского сельсовета. Условия этих торгов будут определены позднее.

По итогам 2022 года в Новосибирской области на участках, ранее переданных ДОМ.РФ застройщикам и региону, было построено около 52,3 тыс. кв. м (это больше 25% всей застройки на участках от ДОМ.РФ в СФО за год). Также в прошлом году в области были выданы разрешения на строительство около 23 тыс. кв. м на ранее переданных застройщикам землях от ДОМ.РФ. В 2022 году на территории региона было вовлечено в оборот 149,5 га неиспользуемых федеральных земель (это более 60% всех земель, вовлечённых в СФО за год).

 

Ранее редакция рассказывала о росте предложения на рынке новостроек Новосибирска. 

Фото pixabay — QuinceCreative

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Продажа земельного участка


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