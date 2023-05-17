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Новосибирской области выделят миллиард рублей на обновление общественного транспорта

  • 17/05/2023, 13:25
Автор:
обновление общественного транспорта
Решение о выделении дополнительного финансирования на обновление общественного транспорта в Новосибирске принято в Государственной Думе.

Новосибирской области выделят миллиард рублей на обновление парка общественного транспорта. Об этом сообщили в региональном правительстве.

– Принято решение о выделении 1 млрд рублей в 2023 году специальных казначейских кредитов на 15 лет под 3% годовых на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, – подчеркнул Александр Жуков, первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области.

В Новосибирской области обновление пассажирского транспорта ведется под контролем областных властей во взаимодействии с муниципалитетами, подчеркнули в правительстве. Какой транспорт регион будет приобретать на дополинтельный миллиард пока не известно.

общественный транспорт

В горсовете Новосибирска задумались, где взять 8 млрд на выплату по транспортной реформе

Напомним, в январе 2023 года «Сбербанк лизинг» и МУП «Горэлектротранспорт» заключили контракт, согласно которому на городские маршруты выйдут 120 новых низкопольных троллейбусов. Общая стоимость контракта составила почти 5 млрд рублей. Вместительность одного троллейбуса — 90 человек, техника оснащена кондиционерами и системой автономного хода, которая позволяет работать вне контактной сети. Поставка 120 троллейбусов позволит обновить парк на 44%.  Первая партия новых троллейбусов в количестве 20 единиц должна поступить в Новосибирск к Дню Города. В 2022 году в город зхавершилась поставка 205 автобусов на газамоторном топливе.

В начале 2020 года мэрия Новосибирска сообщала, что средний износ троллейбусов в городе составлял 96%, муниципальных автобусов — 91%, трамваев — 78,7%.

 

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы предпочитают муниципальный общественный транспорт частному.

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : обновление общественного транспорта Новосибирской области казначейский кредит


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