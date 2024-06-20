В Новосибирске планируют выпустить на линию 20 трамваев новой серии уже в этом году

Мэр Максим Кудрявцев представил концепцию развития трамвайной инфраструктуры города в рамках XI Международного сибирского транспортного форума, который проходит в столице Сибири с 19 по 21 июня.

В честь 90-летия открытия трамвайного движения в Новосибирске на стенде выставки «Современный транспорт и инфраструктура» представлена выездная экспозиция музея истории развития городского электрического транспорта. В том числе модельный ряд трамваев, начиная от самых первых и заканчивая современной моделью 2024 года – Т701. В пресс-службе мэрии города отметили, что данная модель будет использоваться при модернизации трамваев для Новосибирска на базе совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ-Сибирь». С июля будут выпускаться на линию по четыре трамвая новой серии в месяц. Сначала обновят трамвайный парк левобережья.

— Заключено соглашение о сборке в 2024 году 20 трамвайных вагонов новой модели. Важно, что они будут собираться с использованием имеющихся ходовых частей, но с новым кузовом. Поэтому итоговая стоимость вагона составит около 45 млн рублей, что практически в два раза ниже рыночной стоимости. Это позволит нам сэкономить бюджет и увеличить парк трамваев в городе, — рассказал мэр Максим Кудрявцев.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска на 2018–2030 годы предусмотрена реконструкция трамвайных линий.