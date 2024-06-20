Мужчина устроил стрельбу по окнам в центре Новосибирска

Бойцы АБ «Гвардии» задержали мужчину, обстрелявшего окна жилого дома. Инцидент произошёл 20 июня в Железнодорожном районе Новосибирска. В 1:07 группа быстрого реагирования ГБР-75 получила сигнал тревоги и прибыла к 10-этажному дому на улице Советской. Рядом с домом расположилась компания. Увидев автомобиль ГБР, большая часть группы быстро ретировались.
На месте оставался только пьяный мужчина в возрасте от 40 до 45 лет.
― Заметив в окне дома на первом этаже зияющую круглую дыру, гвардейцы попросили пояснить его, что, собственно, происходит? На что мужчина ответил: «пацаны, я сдаюсь» и протянул вперёд руки, ожидая, что ему наденут наручники, ― говорится в сообщении «Гвардии».
В его куртке был пневматический пистолет, который выпал на землю. Нарушитель был задержан и передан полиции.
Сколько выстрелов успел сделать стрелок и ущерб от них еще предстоит выяснить.
Ранее редакция сообщала о том, что СК завершил уголовное дело по покушению на убийство бизнесмена в Новосибирске.
Источник фото: АБ «Гвардии», автор пресс-служба.
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