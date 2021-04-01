В Новосибирске подписали первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений

Первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) заключено между Минэкономразвития РФ, минэкономразвития Новосибирской области и АО «Аэропорт Толмачево». Оно касается реконструкции аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево). Общая стоимость проекта — более 60 млрд. рублей, в том числе объем собственных средств инвестора — 6,14 млрд. рублей.

Соглашение гарантирует инвестору неизменность условий господдержки.

— На инвесторов, заключивших СЗПК, не будут распространяться никакие меры, ухудшающие условия их деятельности на срок до 20 лет — в зависимости от отрасли и объема инвестиций, — поясняет пресс-служба минэкономразвития региона.

По информации ведомства, СЗПК позволяет расширять планирование инвестиций до 20 лет. На срок действия СЗПК инвестору предоставляются гарантии по неувеличению ставок по налогу на имущество, налогу на прибыль, вывозной таможенной пошлины, по сохранению действующих на момент заключения СЗПК требований по землепользованию и застройке и ряд других. На 3 года будет отсрочено вступление в силу нормативных актов в сфере экологического регулирования.

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) — это новый механизм поддержки инвестиционной деятельности. Он предусмотрен Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».