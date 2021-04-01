«Черные коллекторы» могут сесть в тюрьму на 12 лет

В Уголовном кодексе появится новая статья за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физлиц, сообщают «Известия». Правительство дало положительный отзыв на законопроект об этом. Речь идет о наказании за угрозы или применение насилия, уничтожение или повреждение имущества, либо распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица.

Согласно документу, «выбивальщикам» долгов будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет тюрьмы. Если подобное нарушение совершено группой лиц, наказание увеличится до 12 лет заключения. Речь идет о насилии или угрозах его применения, уничтожении, повреждении имущества, распространение заведомо ложных сведений.

— Исходя из наименования статьи «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» следует конкретизировать субъект преступления, а также привести обоснование вводимых санкций. Правительство РФ законопроект поддерживает с учетом указанных замечаний, ― говорится в официальном отзыве правительства, который имеется в распоряжении редакции.

Законопроект могут рассмотреть уже в весеннюю сессию.