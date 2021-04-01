День заботы – годы дружбы: масштабная благотворительная акция

Цель этого года – собрать 16 800 000 рублей на поиск и сопровождение Наставников для подростков из детских домов в 14 регионах: Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде, Томске, Нижнем Новгороде, Перми, Иркутске, Уфе, Иванове, Красноярске, Оренбурге, Кирове, Чите и Рязани. Организатор акции – детский благотворительный фонд «Солнечный город» при поддержке коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь».
По данным 2019 года в детских домах страны находится 30 028 подростков в возрасте от 11 до 18 лет. Таких детей реже усыновляют или берут под опеку, чем ребят младшего возраста.
«Наставничество» – один из самых эффективных проектов для подростков, находящихся в детских домах. За 6 лет существования проекта мы нашли наставников для 550 ребят по всей России. В Новосибирске проект реализуется с 2014 года, за это время создано 87 пар «наставник-ребёнок».
Чтобы в 2021 году проект продолжил работать в 14 регионах, ещё 200 подростков нашли своих старших друзей, а уже существующие пары регулярно поддерживали психологи и кураторы, нужно собрать 16 800 000 рублей.
11 апреля на сайте деньзаботы.рф будет работать специальный «калькулятор заботы», на котором любой желающий сможет посчитать стоимость своего часа работы и определить, сколько часов или дней он готов пожертвовать на оплату работы проекта «Наставничество».
— Наша цель в этом году – доступно показать, как нужна поддержка ребятам, готовящимся к взрослой жизни практически в одиночестве, и обеспечить работу проекта в действующих регионах на ближайший год, чтобы у нас были ресурсы на запуск “Наставничества” в новых регионах, — говорит Марина Аксенова, директор фонда «Солнечный город».
Фото: pexels.com автор: Andrea Piacquadio
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