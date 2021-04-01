День заботы – годы дружбы: масштабная благотворительная акция

Цель этого года – собрать 16 800 000 рублей на поиск и сопровождение Наставников для подростков из детских домов в 14 регионах: Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде, Томске, Нижнем Новгороде, Перми, Иркутске, Уфе, Иванове, Красноярске, Оренбурге, Кирове, Чите и Рязани. Организатор акции – детский благотворительный фонд «Солнечный город» при поддержке коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь».

По данным 2019 года в детских домах страны находится 30 028 подростков в возрасте от 11 до 18 лет. Таких детей реже усыновляют или берут под опеку, чем ребят младшего возраста.

«Наставничество» – один из самых эффективных проектов для подростков, находящихся в детских домах. За 6 лет существования проекта мы нашли наставников для 550 ребят по всей России. В Новосибирске проект реализуется с 2014 года, за это время создано 87 пар «наставник-ребёнок».

Чтобы в 2021 году проект продолжил работать в 14 регионах, ещё 200 подростков нашли своих старших друзей, а уже существующие пары регулярно поддерживали психологи и кураторы, нужно собрать 16 800 000 рублей.

11 апреля на сайте деньзаботы.рф будет работать специальный «калькулятор заботы», на котором любой желающий сможет посчитать стоимость своего часа работы и определить, сколько часов или дней он готов пожертвовать на оплату работы проекта «Наставничество».