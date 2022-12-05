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В Новосибирске подвели итоги конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

  • 05/12/2022, 10:59
конкурс Наследие
Определились три победителя конкурса, несколько участников получили призы по специальным номинациям, которые подготовили партнеры проекта.

Состоялось закрытие конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области», организованного Новосибирским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. Конкурс направлен на привлечение молодежи к изучению и популяризации истории российского предпринимательства.

О конкурсе

Целью проекта являлась популяризация истории российского предпринимательства, меценатства, добровольчества и благотворительности в Новосибирской области. Одним из ключевых мероприятий проекта стал Конкурс эссе к участию приглашались студенты ВУЗов, ССУЗов и учащиеся старших классов школ Новосибирской области.

конкурс Наследие

— Очень важно, чтобы подрастающее поколение, ребята понимали, что предпринимательство — это не просто про зарабатывание денег, про личное благосостояние, но еще и личная ответственность перед обществом, перед нашим городом и перед страной в целом, — говорит Наталия Кошелева, исполнительный директор Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ».

Учащиеся 17 учебных заведений региона подготовили творческие эссе об истории успеха дореволюционных предпринимателей, взаимоотношениях государства и бизнеса в дореволюционной России, благотворительной и общественной деятельности. Всего в конкурсе эссе приняло участие 64 человека, отметим, что годом ранее количество участников было во много раз меньше (20 человек).

конкурс Наследие

— Интерес к конкурсу высокий, даже исходя из того, что участников более 60 были и еще желающие. Это мероприятие происходит второй год, я все удивляюсь насколько студентам нашим интересно где они живут. Когда мы открыли сайт и стали ожидать заявки. Заявки как повалили то, есть студентам по-настоящему интересно узнавать историю, — отмечает Елена Рожанская, руководитель Комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

В рамках проекта для помощи в подготовке эссе был проведен семинар «История выдающихся предпринимателей Новониколаевска и Новосибирской области» совместно с МАУК «Музей Новосибирска».

Победители

64 эссе по истории предпринимательства в регионе в 3 номинациях были приняты и оценены экспертами.

—Победитель определялся по критериям, которые были разработаны вместе с музеем и представлены в виде таблицы. И поэтом критериям выставлялись баллы. Музей как эксперт и партнер конкурса оценивали эссе по совместно разработанным критериям, — подчеркивает Елена Рожанская.

конкурс Наследие

Победителями конкурса стали авторы 3 лучших работ:

1 место — Погоретская Полина, студент СИУ РАНХиГС, тема работы: «Как купец Шумайлов кирпичами Чулым прославил»

2 место — Ладисова Алёна, студент СГУПС, тема работы: «Взаимоотношения государства и бизнеса в дореволюционной России»

3 место — Чувашова Анастасия, студент СГУПС, тема работы: «Вклад предпринимателей дореволюционной России в народное образование: опыт для современных социально ответственных предприятий».

Победители были награждены ценными призами и дипломами, а участники — сертификатами и лимитированными календарями на 2023 год «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области», посвященный выдающимся предпринимателям, меценатам и благотворителям Новониколаевска.

Также обращаем внимание, что партнёры проекта подготовили специальные номинации и лично отметили авторов понравившихся работ.

Так, Информационно-аналитический портал InfoPro54.ru провел открытое голосование за лучшую работу и наградил победителя — Дарью Баранникову (студент НГТУ), которая набрала почти 1300 голосов. Всего в голосовании приняло участие 6047 человек.

конкурс Наследие

Награду от министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области вручил победительнице конкурса Полине Погоретской представитель ведомства Андрей Колмаков.

Центр «Мой бизнес» Новосибирской области, в лице Оксаны Козыревой, руководителя Центра инноваций социальной сферы, отметил авторов 9 работ, вручил благодарственные письма и фирменные мерчи.

Предприниматели так же наградили участников: сертификатами на обучение («Алгоритм-С»), сертификатами на посещение скалодрома («Твоя высота»), настольной игрой «Семейный этикет» (тренер по имиджу и этикету Тимошенко Татьяна, основатель бренда одежды EGLife), пазлы с изображением Новосибирска (ГК «Сибверк»).

конкурс Наследие

Участие в награждении приняли: Монастырёв Владислав, главный специалист аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, Баранова Надежда, консультант управления по связям с общественностью и патриотическому воспитанию министерства региональной политики Новосибирской области.

В рамках проекта, запущена онлайн-выставка «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области», подготовленная совместно с музеем Новосибирска и с использованиям материалов конкурсных эссе.

Выставка вскоре появится так же на цифровых баннерах Новосибирска компании «Дизайнмастер».

Фото предоставлены пресс-службой Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Опора России конкурс Наследие история предпринимательства НСО


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