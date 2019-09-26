Доля серого рынка косметологии в России достигает от 30 до 50%

— Сейчас тема косметологии касается практически каждого. Раньше считалась, что потребители инъекций, аппаратной косметологии — это женщины 40+, но, оказалось, возраст значительно сдвинулся к 20 годам — и не только у женщин, но и у мужчин. Интернет переполнен предложениями стать лучше, моложе, совершеннее, но никто не задумывается о возможных последствиях. Поэтому мы решили рассказать нашим зрителям о рынке серой косметологии и разобраться, как не попасть в руки к мошенникам, как выбрать косметолога и чего стоит опасаться, — рассказала главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская.

Аналитический центр журнала Vademecum ежегодно проводит масштабное исследование индустрии красоты. Его результаты показывают: в последние пять лет доля серого сектора устойчиво высока.

— По нашим оценкам, которые мы можем озвучивать, опираясь на экспертные опросы дистрибьютерских компаний, компаний-производителей, реальная доля серого рынка в сегментах филлеров, биоревитализантов, ботулотоксинов может быть от 30 до 50%, — рассказала Ольга Гончарова, заместитель главного редактора журнала Vademecum.

Отмечается, что кроме неквалифицированных специалистов на рынке косметологических услуг еще одна проблема — незарегистрированные препараты. Сейчас, чтобы вывести медицинское средство на рынок, нужно как минимум девять лет. Этого времени хватает, чтобы доказать эффективность и безопасность. Ни один препарат не появится в официальном обороте без одобрения Росздравнадзора. Его специалисты проводят собственные испытания и только после них выдают разрешение на использование.

— Уголовная ответственность со штрафами до 5 млн руб. за реализацию незарегистрированной медицинской продукции до 100 000 руб. была введена в Административный кодекс правонарушений только три года назад. Сейчас в Московском регионе уже заведено 13 уголовных дел и вынесено два приговора, в России их более двухсот по всем видам продукции, — рассказал Андрей Плутницкий, руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Фото: Lars Plougmann