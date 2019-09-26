Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Доля серого рынка косметологии в России достигает от 30 до 50%

Телеканал «Доктор» совместно с журналом о здоровье Vademecum провели седьмой «Научный совет».
  • 26/09/2019, 18:27
Доля серого рынка косметологии в России достигает от 30 до 50%

— Сейчас тема косметологии касается практически каждого. Раньше считалась, что потребители инъекций, аппаратной косметологии — это женщины 40+, но, оказалось, возраст значительно сдвинулся к 20 годам — и не только у женщин, но и у мужчин. Интернет переполнен предложениями стать лучше, моложе, совершеннее, но никто не задумывается о возможных последствиях. Поэтому мы решили рассказать нашим зрителям о рынке серой косметологии и разобраться, как не попасть в руки к мошенникам, как выбрать косметолога и чего стоит опасаться, — рассказала главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская.

Аналитический центр журнала Vademecum ежегодно проводит масштабное исследование индустрии красоты. Его результаты показывают: в последние пять лет доля серого сектора устойчиво высока.

— По нашим оценкам, которые мы можем озвучивать, опираясь на экспертные опросы дистрибьютерских компаний, компаний-производителей, реальная доля серого рынка в сегментах филлеров, биоревитализантов, ботулотоксинов может быть от 30 до 50%, — рассказала Ольга Гончарова, заместитель главного редактора журнала Vademecum.

Отмечается, что кроме неквалифицированных специалистов на рынке косметологических услуг еще одна проблема — незарегистрированные препараты. Сейчас, чтобы вывести медицинское средство на рынок, нужно как минимум девять лет. Этого времени хватает, чтобы доказать эффективность и безопасность. Ни один препарат не появится в официальном обороте без одобрения Росздравнадзора. Его специалисты проводят собственные испытания и только после них выдают разрешение на использование.

— Уголовная ответственность со штрафами до 5 млн руб. за реализацию незарегистрированной медицинской продукции до 100 000 руб. была введена в Административный кодекс правонарушений только три года назад. Сейчас в Московском регионе уже заведено 13 уголовных дел и вынесено два приговора, в России их более двухсот по всем видам продукции, — рассказал Андрей Плутницкий, руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Фото: Lars Plougmann

Популярное с сайта

В Новосибирске начала работу выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация»

В Новосибирске начала работу выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация»

26/09/2019, 14:32
В мероприятии принимают участие более 100 российских и зарубежных компаний.

Нижний Новгород включён в программу субсидирования региональных авиаперевозок

26/09/2019, 14:18
Рейсы выполняются авиакомпанией S7 Airlines c 20 мая 2019 года по понедельникам и пятницам.
Суд между департаментом по тарифам и ФАС перенесли на октябрь

Суд между департаментом по тарифам и ФАС перенесли на октябрь

26/09/2019, 13:52
Спор идет вокруг того, включать ли в затраты и тариф необходимую валовую выручку энергокомпании или нет.

Актуальный разговор

«Информационный шлейф» господдержки охлаждает интерес бизнеса

«Информационный шлейф» господдержки охлаждает интерес бизнеса

Все материалы
Новости

Снова конфликт на «Сибэлектротерме»

26/09/2019, 19:12

Новосибирское предприятие оштрафовано на 1 млн рублей за коррупционное правонарушение

26/09/2019, 18:39

В Новосибирске популярность внедорожников снизилась за год почти на 14%

26/09/2019, 17:25

Эксперты «Ситилинк» регистрируют рост интереса к товарам категории «Умный дом»

26/09/2019, 15:42

Новосибирские промышленники представили высокотехнологичную продукцию в Республике Беларусь

26/09/2019, 14:38

В Новосибирске начала работу выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация»

26/09/2019, 14:32

Нижний Новгород включён в программу субсидирования региональных авиаперевозок

26/09/2019, 14:18

Суд между департаментом по тарифам и ФАС перенесли на октябрь

26/09/2019, 13:52

Инфляция в Сибирском федеральном округе замедляется пятый месяц подряд

26/09/2019, 12:43

Два земельных участка в Линево будут предоставлены без торгов в рамках МИП

26/09/2019, 12:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска