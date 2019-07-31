В Новосибирске порядка 11% ресторанов и кафе выставили столики под навес

В среднем, в этом сезоне 16% заведений в России открыли летние террасы для посетителей, сообщили в пресс-службе 2ГИС, специалисты которого подсчитали процент заведений общепита с летними террасами.

Больше всего кафе и ресторанов с верандами в Ростове-на-Дону и Волгограде — по 27%. Следом идут Калининград и Ульяновск, где «летники» работают в 25% ресторанов и кафе. Тольятти замыкает пятёрку городов России по доле заведений общепита с возможностью поесть под навесом (24% от всех заведений в городе). В десятку городов также попали Владивосток (23%), Рязань (23%), Краснодар (22%), Липецк (22%) и Нижний Новгород (21%).

Москва находится в середине рейтинга — 18% московских кафе и ресторанов предоставляют посетителям возможность поесть на свежем воздухе. А в Санкт-Петербурге доля точек с летними террасами ниже, чем в среднем по России — 14%.

Среди сибирских городов лидирует Красноярск, где 14% ресторанов, кафе и кофеен в городе выставили столики под навес. В Тюмени это сделали 13% заведений, в Новосибирске, Омске, Тобольске и Ленинске-Кузнецком — 11%, в Новокузнецке и Томске — 8%. Самый низкий процент «летников» в Барнауле — всего 7% от общего числа заведений.

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