Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

В Новосибирске порядка 11% ресторанов и кафе выставили столики под навес

2ГИС назвал города, где больше всего летних веранд в общепите
  • 31/07/2019, 18:45
В Новосибирске порядка 11% ресторанов и кафе выставили столики под навес

В среднем, в этом сезоне 16% заведений в России открыли летние террасы для посетителей, сообщили в пресс-службе 2ГИС, специалисты которого подсчитали процент заведений общепита с летними террасами.

Больше всего кафе и ресторанов с верандами в Ростове-на-Дону и Волгограде — по 27%. Следом идут Калининград и Ульяновск, где «летники» работают в 25% ресторанов и кафе. Тольятти замыкает пятёрку городов России по доле заведений общепита с возможностью поесть под навесом (24% от всех заведений в городе). В десятку городов также попали Владивосток (23%), Рязань (23%), Краснодар (22%), Липецк (22%) и Нижний Новгород (21%).

Москва находится в середине рейтинга — 18% московских кафе и ресторанов предоставляют посетителям возможность поесть на свежем воздухе. А в Санкт-Петербурге доля точек с летними террасами ниже, чем в среднем по России — 14%.

Среди сибирских городов лидирует Красноярск, где 14% ресторанов, кафе и кофеен в городе выставили столики под навес. В Тюмени это сделали 13% заведений, в Новосибирске, Омске, Тобольске и Ленинске-Кузнецком — 11%, в Новокузнецке и Томске — 8%. Самый низкий процент «летников» в Барнауле — всего 7% от общего числа заведений.

Фото: pixabay.com, автор- kaboompics

Популярное с сайта

УК и ТСЖ обязали предоставлять регоператорам по обращению с ТКО персональные данные потребителей

УК и ТСЖ обязали предоставлять регоператорам по обращению с ТКО персональные данные потребителей

31/07/2019, 16:49
За непредставление или некорректное предоставление данных предусмотрена административная ответственность.
Когда из Новосибирска исчезнут автомобили с правым рулем?

Когда из Новосибирска исчезнут автомобили с правым рулем?

31/07/2019, 15:38
Каждая третья машина в столице Сибири — праворульная.
Новосибирск потратит на создание системы управления платными парковками 17 млн рублей

Новосибирск потратит на создание системы управления платными парковками 17 млн рублей

31/07/2019, 14:10
Конкурс состоится 30 августа.

Актуальный разговор

Мэра Новосибирска изберут менее 10% горожан

Мэра Новосибирска изберут менее 10% горожан

Все материалы
Новости

Село уговаривают заниматься мясным животноводством

31/07/2019, 19:48

Прожиточный минимум в регионе вырос на 527 рублей

31/07/2019, 18:13

«Нужно изменить взаимодействие с инвесторами, которые приходят в мэрию»

31/07/2019, 17:54

В августе подрастут пенсии у работающих пенсионеров

31/07/2019, 17:31

Дело экс-начальника управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска направлено в суд

31/07/2019, 17:16

УК и ТСЖ обязали предоставлять регоператорам по обращению с ТКО персональные данные потребителей

31/07/2019, 16:49

Когда из Новосибирска исчезнут автомобили с правым рулем?

31/07/2019, 15:38

Новосибирск потратит на создание системы управления платными парковками 17 млн рублей

31/07/2019, 14:10

Росавиация повторно ищет подрядчика для реконструкции аэропорта «Толмачёво»

31/07/2019, 13:30

Земельный фонд Новосибирской области составляет более 17,5 млн. гектаров

31/07/2019, 11:37

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска